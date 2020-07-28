Даніель Негреану – один із найвпізнаваніших персонажів у світовому покері. І це не тільки завдяки видатним результатам (понад 40 млн доларів виграшів у живих турнірах), але й через яскраву харизму.

Завжди усміхнений, дотепний та позитивний Негреану – справжнє медійне лице сучасного покеру. Утім, всі ми маємо темний бік і навіть "Kid Poker" не виняток. "Темний" Даніель вирвався на волю під час того, як в прямому ефірі на популярній платформі Twitch стімив свою гру на WSOP Online.

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Один із глядачів у чаті написав щось образливе дружині Даніеля і канадець випустив звіра:

Another meltdown from Negreanu. Threats of physical and sexual violence to someone in the @Twitch chat. pic.twitter.com/ZZGWUs1xNe — David K Lappin (@dklappin) July 25, 2020

Ті, хто знайомий з англійською можуть самі оцінити рівень красномовства Негреану. Якщо ж прибрати нецензурні моменти то вийде, що Даніель запропонував інтернет-тролю зустрітися для того, щоб вибити тому зуби і згодувати їх його ж заду.

Керівники Twich вирішили, що відомий покерист перейшов межу і заблокували його акаунт. Мовляв, не можуть потурати пропаганді насильства і таке інше. Сам Даніель, проте не надто засмутився. Вини за свій вчинок Негреану не відчуває, адже переконаний, що на образу дорогої тобі людини реагувати слід саме таке. Він хоч формально і вибачився, та зробив це у дуже іронічному стилі.

Що ж до стрімів, то канадець просто перебрався на інші платформи. Водночас, і Twich найімовірніше акаунт Даніеля незабаром розблокує, адже подібний випадок для Негреану перший.