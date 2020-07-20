На PokerMatch завершилася грандіозна серія "Літній PONT", яка подарувала любителям покеру чимало сюрпризів. За 10 днів змагань гравці розділили між собою 4 261 000 гривень та виявили 19 нових чемпіонів!

Незважаючи на літню спеку та сезон відпусток, серія "Літній PONT" виправдала всі надії покерних гравців. Кожен із 10 днів серії був наповнений напруженою боротьбою і непідробними емоціями переможців!

Читайте також: Чемпіон світу незвичайно порівняв шахи та покер

Загалом у турнірах серії взяли участь 1224 унікальних гравці, які зробили 6393 входи. 426 покеристів потрапили до призової зони, а 19 із них дісталися чемпіонського звання, причому спортсмени з ніками bezpaniki та 13021995lew отримали відразу по два трофеї!

Як і очікувалося, центром уваги гравців стала Головна подія серії з гарантією 1 000 000 гривень. Найкращі покеристи України з'ясовували стосунки до самого ранку! Бій ішов до останньої фішки, але в підсумку перемогу святкував представник міста Чернівці Богдан "randombet999" Чорний. Саме він заробив іменний трофей і 235 000 гривень призових!

До речі, після перемоги Богдан дав інтерв'ю для сайту PokerMatch, в якому з'ясувалося кілька цікавих подробиць. Виявляється, гравець навіть не знав про те, що грає в такому престижному івенті, та запустив фільм, щоб не нудьгувати, очікуючи нові роздачі!

Варто відзначити і феноменальну гру найстабільнішого гравця серії — quasarad, який фінішував у призах 13 разів. Окрім нього відзначилися bezpaniki, який заробив більше за всіх у турнірах з Омахи (42 689 гривень), та alehandro94, що знищував суперників в OFC. Його банкролл збільшився на 38 887 гривень!

Звичайно ж, дуже активну участь у серії брала і команда руму PokerMatch. Амбасадори Ольга Єрмольчева й Альона Мироненко потрапили до топ-25 у Main Event. Разом з ними в ITM також пройшли стрімери djonidze та solianyk. Інші теж не сиділи склавши руки: betman95, djonidze та sidkaaaa неодноразово потрапляли у призи чемпіонських івентів, а той самий solianyk, до речі, ледь не виграв турнір з Китайського покеру!

Всі результати серії можна дізнатися на цій сторінці.

На PokerMatch заплановано ще чимало цікавих турнірів, тому реєструйся просто зараз, отримуй миттєво до 2500 гривень на свій рахунок і грай у спортивний покер!

Візьми покер на пляж, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!