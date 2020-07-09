Найбільший український рум PokerMatch знову радує своїх гравців! Вже у четвер, 9 липня, стартує суперсерія "Літній PONT" із гарантією 4 000 000 гривень! Змагання пройдуть у кількох покерних дисциплінах, тому кожен гравець обов'язково знайде заняття собі до душі.

Найближчими днями за столами зберуться сотні покеристів, адже в румі PokerMatch починається серія "Літній PONT"! У четвер гравці зможуть позмагатися в турнірах із Безлімітного Холдему та Китайського покеру, розіграти цінні трофеї і, звичайно ж, отримати можливість значно збільшити свій банкрол.

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Гарантія в кожному турнірі з Холдему сягає 250 000 гривень, а івенти з "Ананасу", 4- та 5-карткової Омахи пропонують отримати частину від гарантованого призового фонду у 50 000 гривень. Старт усіх змагань заплановано на 20:00 за Києвом!

Крім титульних івентів, в рамках серії пройдуть спеціальні stage-турніри та сателіти з бай-інами 110 гривень. З їх допомогою ви можете відібратися до Головної події з гарантією 1 000 000 гривень, яка розпочнеться 18 липня. Боротьба буде гарячою!

Разом із початком турнірних баталій стартує й акція "Турніроманія Літній PONT", у рамках якої буде розіграно 100 000 гривень. Десять найкращих гравців за підсумками серії отримають додаткову винагороду!

Дізнатися докладний розклад серії та ознайомитися з її правилами можна на офіційній сторінці PokerMatch.

Приєднуйтесь до боротьби в серії "Літній PONT" і вигравайте головний приз! Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок.

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