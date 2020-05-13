Little Big зняв кліп про покер, він набирає рекордну популярність

Відомий гурт Little Big потішив своїх шанувальників новою роботою. Кліп на пісню "Hypnodancer", схоже, сподобався фанам.

Чотири дні ця робота втримувала статус найпопулярнішої у трендах Youtube. Зараз кліп йде на другому місці за темпами росту кількості переглядів. За неповні 5 днів "Hypnodancer" переглянули більше 21-го мільйону разів.

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Немає сумнівів, що вже зовсім скоро ця цифра суттєво виросте, адже попередні кліпи гурту Little Big збирали сотні мільйонів переглядів.

Динамічний сюжет кліпу побудований довкола гри в покер. Точніше, групи людей, які своїми танцями гіпнотизують гравців за столом і швиденько крадуть гроші.

Відзначимо, що ще до Little Big тема покеру регулярно з’являлася у кіно та піснях. Згадаймо, бодай, пісню Lade Gaga "Poker Face", яка була страшенно популярною кілька років тому.