Лія Новікова: трагічна історія зірки покеру

Майже рік тому нещасний випадок забрав одну із найяскравіших покерних стрімерок Лію Новікову. Дівчина не встигла відсвяткувати свій 27-й день народження і ще чимало чого зробити у своїй успішній кар’єрі.

11-го червня 2019 року шокуюча новина сколихнула інтернет – з життя пішла відома покеристка і стрімерка Лілія (Лія) Новікова. Як стало відомо згодом, дівчина загинула через несправний електричний прилад у ванній кімнаті. Трагедія сталась за п’ять днів до 27-го дня народження Лії, який покеристка планувала відсвяткувати в компанії підписників на святковому турнірі.

Читайте також: Зваблива та багата розумниця: зірка покеру Марія Хо – фото

Із симпатичною росіянкою інтернет-спільнота познайомилась у 2012 році. Лія Новікова, експерт із в DotA (Defence of the Ancients), здобувала прихильників завдяки "Щоденнику геймерші". За кілька років дівчина знайшла себе і у покері, а у 2015-му розпочала співпрацю з одним із флагманів на ринку онлайн-гри.



Лія Новікова. Фото: The Times

Найбільших успіхів в покері Лія Новікова досягла в інтернеті, спеціалізуючись на грі гіпертурбо 6-max. Не залишала поза увагою покеристка і "живі" серії. В 2015 році росіянці підкорився турнір NLH Deepstack Big Ante за 1 100 євро на EPT в Празі. Новікова забрала головний приз – понад 54 000 доларів.

Одним лише покером і онлайн-іграми інтереси дівчини не обмежувались. Лія захоплювалась спортом і кондитерською справою, а справжньою пристрастю покеристки були домашні улюбленці – кілька шиншил і три собаки.

Новікова уміла привертати увагу глядача завдяки своїй відвертості, а інколи і прямолінійності і ,безперечно, професіоналізму. Стріми, публікації і фото Лії швидко виходили в тренди. У дівчини була величезна армія прихильників, які ще довго сприймали інформацію про трагічну загибель свого кумира, як невдалий жарт.