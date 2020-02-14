Люк Шварц "добиває" Філа Гальфонда, який програв майже мільйон євро

Одіозний британський покерист Люк Шварц "проїхався" по американцю Філу Гальфонду після того як він призупинив свій хедз-ап поєдинок з "VeniVidi1993".

Нагадаємо, зірковий гравець за високими лімітами Філ Гальфонд кинув виклик своїм колегам. Суть у тому аби зіграти сам на сам 25 тисяч рук і залишитися в плюсі. Так званий Galfond Challenge став важливою подією у світі покеру. Зіграти проти американця погодилося шестеро суперників.

Але вже дебютний матч проти "Veni" пішов м’яко кажучи не за планом Філа. Програвши 900 тисяч євро, Гальфонд вирішив відкласти продовження боротьби. Всі інші парі також під загрозою зриву, адже американець пообіцяв оголосити своє остаточне рішення аж в березні.

Така позиція Філа неабияк розчарувала покерну спільноту. Чимало людей обурювалися у соціальних мережах. Особливо жорстко, у своєму стилі, відреагував один із учасників Galfond Challenge Люк Шварц.

Британець безжально "розмазав" американця. Зокрема, відзначив, що Філ розбив свою репутацію чистого чесного хлопчини. А також назвав Гальфонда піжоном, в якого занадто багато егоїзмі та замало розуму, аби визнати це.

Деякі покерні ресурси назвали цей випад Шварца побиттям лежачого.



Філ Гальфонд. Фото: Super Poker

Філ знайшов у собі сили відповісти Люкові. Гальфонд запевнив, що він не відмовлятиметься від хедз-ап поєдинку проти Шварца. Найімовірніше, ця дуель відбудеться уже після WSOP-2020, тобто наприкінці літа – на початку осені.

Очевидно, перепалки у соціальних мережах неабияк підігріють інтерес до поєдинку двох відомих хайролерів.