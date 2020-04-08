Максимальна вигода в покері. Як обрати суперника собі до снаги

Не секрет, що майстерність у покері визначають багато параметрів, які формують так звану "плюсовість" гравця. До них можна віднести і психологічну стійкість, і знання математичних засад покеру, і вміння грамотно розпоряджатися банкролом, і ще багато інших не менш важливих навичок.

Та головною якістю будь-якого хорошого покериста є зовсім не сталеві нерви, а здатність миттєво оцінювати силу свого опонента й вибирати найвідповіднішу стратегію для гри з ним.

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У живому покері все досить очевидно, адже із супротивником можна почати розмову, спостерігати за грою впродовж турніру або ж прочитати його думки за виразом обличчя. Але як бути в онлайні, де суперники майже не відрізняються один від одного? Попри це, є чимало ознак слабкого гравця, про які ми й поговоримо в цій статті.

Розмір стека

Граючи кеш, покерист має повне право брати за стіл таку кількість фішок, яку вважає за потрібне, але існують певні стандарти, що ґрунтуються на так званому відношенні стека до поту (SPR). По суті, ця концепція диктує правила гри з тією чи тією кількістю фішок, і оптимальним початковим розміром стека професійного гравця прийнято вважати 100 великих блайндів. Варто зазначити, що існують стратегії, для яких слід купувати 40 або навіть 20 великих блайндів (так звані MSS-стратегії), але в сучасному онлайні їх майже не використовують.

Аматори ж практично ніколи не звертають уваги на розмір стека й беруть за стіл мінімальну кількість фішок, розраховуючи на випадок програшу їх докупити. Бувають й інші випадки, коли слабкий гравець воліє взяти поглиблений стек, щоби здійснювати тиск на суперників.

Побачили за столом нестандартний стек, власник якого робить якісь дивні речі? З величезною ймовірністю перед вами слабкий суперник.

Ставка поза чергою

Правила покеру диктують суворий порядок дій, який часто-густо неможливо змінити. Та все ж таки існує кілька маніпуляцій, що залишаються на розсуд гравця. Одна з них – постановка великого блайнду під час входу за стіл.



Вигода в покері. Фото: obzorpoker.com

Професіонали завжди чекають своєї черги, щоб поставити великий блайнд. Цей простий маневр допомагає уникнути зайвих витрат та вигідно використати перевагу позиції. Новий гравець поставив блайнд поза чергою? Зробіть відповідні висновки!

Неадекватна гра

Під час розіграшу своєї руки сильні покеристи звертають увагу на величезну кількість факторів, найголовнішим із яких є математика. Кожен їхній крок заздалегідь прорахований та слідує певній покерній логіці.

Що ж до новачків, то їхні дії безсистемні й суперечливі, оскільки перед ними не стоїть питання виграшу – багато хто з рекреаційних гравців просто розважається. Помітили дивний розмір ставок чи препогану комбінацію на розкритті? Запам’ятайте та помітьте собі цей нікнейм.

Поведінка за столом

Як розрізнити за столом поведінку новачка та професійного гравця? Профі практично ніколи не пише в чат, бо вся його увага зосереджена на грі. Крім того, досвідчені покеристи часто відкривають декілька столів і в них просто не залишається часу на щось інше. Аматори ж передусім налаштовані на отримання яскравих емоцій, і спілкування є обов’язковою деталлю їхнього відпочинку.

Хтось із ваших суперників повністю зайняв чат? Не перешкоджайте йому, нехай розважається, а ви зосередьтесь на покері.

Сильні та слабкі опоненти в турнірах

На відміну від кеш-гри, де покерист може встати з-за столу будь-якої миті, а також вибрати більш зручне місце, турнірний покер такої свободи не надає. Гравець змушений підлаштовуватись під опонентів та вносити відповідні корективи до стратегії.



Вигода в покері. Фото: Poker News

Потрапивши за стіл із невідомими суперниками, слід якнайшвидше визначити їхні навички й позначити кожного за допомогою кольорового або текстового нотсу. Як і в кеш-іграх, слід звернути увагу на тактику, розмір ставок і карти супротивників, коли вони доходять до розкриття. За більшістю турнірних столів гравців можна умовно поділити на три великі групи: регуляр, тайтовий гравець і аматор.

Регуляр. Найчастіше це професійний покерист, який грою заробляє собі на життя, а отже, володіє міцними навичками і здатний спричинити значні проблеми. Регуляри переважно дотримуються тайтово-агресивного стилю, грамотно підбирають розмір ставок та вміло використовують слабкості опонентів, тому змагання з ними варто уникати. Вступайте в гру тільки з якомога сильнішими руками та викидайте карти в пас за найменшої небезпеки.

Тайтовий гравець. Цей тип опонентів можна вважати найпростішим для гри, оскільки вони вступають у боротьбу тільки з преміальними картами на руках. Тайтовий супротивник проявляє агресію? Сміливо здавайтеся, якщо маєте не найкращу з можливих комбінацій.

Аматор. Виявити аматора за турнірним столом досить нескладно, оскільки він робить величезну кількість непослідовних та нелогічних дій. Слабкий гравець може піти в олл-ін у першій роздачі турніру, а також пасивно розігрувати найкращі комбінації, сподіваючись на помилку супротивника. Якщо ви побачили, як хто-небудь за столом зіграв лінію «лімп-олл-ін», існує велика ймовірність, що перед вами типовий аматор.

У грі проти таких суперників слід трохи розширити діапазони та проявляти агресію із сильними комбінаціями. Найімовірніше, аматор не впорається з цікавістю і дійде до розкриття, віддавши більшу частину своїх фішок.

Безумовно, існує величезна кількість інших ознак слабкого гравця, і знадобиться чималий досвід гри, щоби вивчити їх усі. Вдосконалюйте власні навички, і незабаром вам не доведеться шукати зручних суперників – більша частина опонентів опиниться позаду.