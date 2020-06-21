Легендарний американський режисер, сценарист і продюсер візьме активну участь у створенні стрічки "Картковий лічильник".

Скорсезе буде виконавчим продюсером картини. Мартін уже затвердив сценарій фільму, який написав Пол Шредер. Пол також стане режисером стрічки. Відзначимо, що Скорсезе і Шредер уже працювали разом — над картиною "Таксист", яка виграла 18 різноманітних премій.

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Акторський склад фільму також зірковий. Головну роль зіграє Оскар Айзек. Він відомий своєю роботою у картині "Зоряні війни. Скайвокер. Сходження". Його партнерами на майданчику будуть Тай Шерідан і Віллем Дефо.

"Картковий лічильник" — це стрічка про покериста, колишнього військового, на ім’я Вільям (його зіграє Оскар Айзек). Він разом зі своїм другом Кірком вирушить в Лас-Вегас, аби виграти WSOP.



Оскар Айзек. Фото: Lwlies

Через пандемію старт роботи над фільмом довелося відкласти. Але знімальна група уже розпочала підготовку до зйомок.