Математика покеру: як грати у турнірах із різними розмірами стеку

Якщо ви граєте у покерному турнірі, ви напевне почуєте як гравці навколо ваc оцінюють свої стеки у блайндах: «я почав цю роздачу з 27 ВБ», «ефективний стек був 15 ВБ» і так далі. Це звична практика і безумовно правильний підхід. Це дозволяє швидко оцінити розмір стеку і зрозуміти як з ним поводитися. В покерному турнірі розмір стеку – ключовий фактор для вибору стратегії гри.

Розмір стеку постійно змінюється впродовж гри, особливо з ростом блайдів та анте. Професійному гравцеві дуже важливо навчитися комфортно почуватися зі стеком будь-якого розміру і розуміти, як з ним поводитися. У цьому вам і допоможе поділ усіх розмірів стеку на 5 базових груп.

Зона ризику

Стандартне правило покеру каже – якщо у вас стек близько 10 великих блайндів, ви вже у небезпечній зоні і вам необхідно подвоїтися якомога швидше. Та навіть, якщо у вас не 10, а 15 ВБ здебільшого найкращим вашим рішенням на префлопі буде поставити ол-ін. Стек у 15 ВБ вже не дозволяє вам робити хитрих маневрів та грати рейз/фолд. Тож слід дочекатися хорошої нагоди і поставити ол-ін в надії подвоїти стек, чи бодай забрати мертві гроші (блайнди, анте).

Час для трибет-ол-іна

Коли ваш стек містить 15-25 великих блайндів, ви уже можете дозволити собі більше свободи, хоча й не надто багато. Стек такого розміру вже завеликий, щоб одразу ставити ол-ін. Проте він ідеально підходить для використання прийому трибет-ол-іна. Так ви зможете виграти і блайнди, і анте, і рейз опонента. Особливо добре ця стратегія працює проти лузово-агресивних опонентів, які відриваються часто і з широко. Якщо ваш стек знаходиться на вершині цього діапазону (близько 25 ВБ), ви можете дозволити собі і рейз/фолд. Але не варто цим захоплюватися, інакше незабаром втратите добрячий шматок стеку.

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Середній стек

Це досить часта і цікава ситуація в грі – ваш стек середній, близько 26-35 ВБ. Такі стеки найчастіше можна побачити у гравців в середніх стадіях турнірів. Тут уже діапазон рук, що можна розігрувати рейзом чи колом відчутно розширюється. При цьому варто розуміти, що у вас занадто великий стек, щоби ставити трибет-ол-ін без преміум руки. Не варто ризикувати цілком пристойним стеком.

Свобода дій

Наступний випадок – стек 36-50 великих блайндів. Це практично повна свобода дій. Та все ж варто зберігати обережність. Опоненти можуть сприйняти вас як занадто лузово-агресивного гравця і почати ставити ол-іни у відповідь на ваші рейзи. З таким глибоким стеком вам слід заходити у більшу кількість роздач і дивитися більше флопів. Та не варто перетворювати багато рук у блеф. Краще коліть, дивіться флопи і вміло розігруйте руки у хороших ситуаціях.

Час веселитися

Будь-який стек більший ніж 50 ВБ – час веселитися! Кличте друзів дивитися на вас і починайте давити середні та маленькі стеки. Покерні турніри виграють ті, хто не боїться грати і ризикувати. Напевне, ви часто бачили, як чіплідер за столом починає вибивати одного суперника за іншим і тільки збільшує свій стек. В такій ситуації важливо не затайтитись з думкою, що у вас вже хороший стек і вам більше нічого не треба. Це помилка багатьох початківців, які бояться розгубити великий стек. Насправді необхідно вмикати агресію і використовувати свою перевагу. Розігруйте більше рук, входіть у більше роздач, шукайте шанси задавити суперників.

Зі стеком більше 50 ВБ ви можете дозволити собі ризикувати і ви будете часто вигравати завдяки своїй агресії. Мало хто захоче змагатися із чіплідером та ризикувати вильотом з турніру, особливо на баблі. Використовуйте стек, щоб вибивати інших гравців і збільшувати той таки стек. Так і виграються турніри.