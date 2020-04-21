Майбутні зірки Голівуду: покеристи спробували себе у великому кіно

У професії "покерист" і професії "актор" спільного набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Монстри інтелектуальної гри, як і зірки кіноіндустрії, вміють зіграти ту чи іншу емоцію.

Тому не дивно, що чимало покеристів мають досвід роботи на знімальних майданчиках. Більшість, звісно, виконували епізодичні ролі, а то й просто були частиною масовки. В кіно засвітилися Філ Айві (серіал "Лас-Вегас"), Антоніо Есфандіарі та Філ Лаак ("Ва-банк", "Бейтаун поза законом", "Фрілансери", "Підстава", "Штука"), Філ Хельмут ("Штука" та "Зв’язок"), Ерік Сайдел ("Зменш свій ентузіазм"), Майк Матусов ("Щасливчик").

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Є троє покеристів, чий доробок у кіно трохи вагоміший. Розпочнемо з чи не головного веселуна гри. Не дивно, що Ден Білзерян спробував себе і в кіно. Цей хлопець, як відомо, бере від життя все. І в світ фільмів Ден пірнув з головою.

Все розпочалося у 2013-у році — він виконував трюки для картини "Падіння Олімпу". Білзеряну дуже сподобалося. І покерист інвестував мільйон доларів у стрічку "Уцілілий", де зіграв уже повноцінну роль. Далі пішли невеличкі персонажі в картинах "Інша жінка" та "Праведник". У 2015-у році Ден зіграв пліч-о-пліч зі самим Брюсом Віллісом у фільмі "Порятунок". Також у послужному списку Білзеряна епізодична роль у комедії "Хлопці зі стволами". Ден — беззаперечно головний актор серед професійних покеристів.

Помітно менший досвід у Даніеля Негреану. Харизматичний канадець тричі з’являвся в кіно. Всі ролі епізодичні. У картинах "Люди Ікс: Початок", "Штука" та "Покарання".

Інша легенда гри Джонні Чен також має чим похизуватися в кіно. Він, зокрема, зіграв самого себе у легендарній картині "Шулери". Потім Джонні взяв паузу у понад десять років. А далі зіграв у китайській комедії "Король покеру".

Відомо, що чимало відомих акторів доволі добре грають в покер. Тепер знаємо, що і покеристи цілком здатні підмінити зірок на знімальному майданчику.