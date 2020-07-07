Ветеран покерного цеху Майк Матусов недаремно отримав колись прізвисько "рот". Частина тіла покериста, яка відповідає за комунікацію, знову зіпсувала американцю репутацію.

Власник чотирьох браслетів WSOP, попри поважний вік, а Матусову вже 52, намагається іти в ногу з часом. Американець опановує професію стрімера на youtube, де на власному каналі назбирав уже більше 10 тисяч аудиторії.

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Нещодавно Матусов пригостив своїх підписників шок-контентом. Під час стріму одного із турнірів WSOP online Майк покрив трьох-поверховим міцним слівцем опонента із ніком "wolverine17". Зігравши відверто погано, Матусов фактично зійшов із дистанції, блефуючи із AQ проти AA.

Відео: 18+

Last night’s Matusow Meltdown abridged. (1/3) pic.twitter.com/85c1FC2EUM — David K Lappin (@dklappin) July 6, 2020

Накидавши прокльонів на адресу "wolverine17", Матусов навіть пообіцяв грошову винагороду тому, хто викриє справжнє ім’я ненависного йому суперника. За іронією долі, за ніком ховалась мила жінка Меган Мілбурн, яка отримала згодом солідну підтримку від відомих представників покерного ком’юніті. Язикатому Майку Матусову, відтак, не залишалось нічого іншого, як покаятись і публічно вибачитись.