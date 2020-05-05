Майкл Джордан: король баскетболу і покерний хайролер

Не секрет, що легенда "Чикаго Булз" Майкл Джордан дуже азартна людина. І ця риса характеру американця домінувала не лише на баскетбольному паркеті. "Його повітряність" полюбляв тринькати гроші у різноманітних суперечках, не був байдужим і до інтелектуальної гри – покеру.

Про закулісні покерні звершення Джордана розповіли його партнери по збірній США у документальній стрічці The Last Dance. За словами ще однієї зірки баскетболу Чарльза Барклі, Майкл і компанія влаштовували справжні покерні марафони, зокрема під час Олімпіади в Барселоні.

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На Ігри 1992 року американці традиційно їхали фаворитами, а відтак могли навіть на спущених рукавах досягати результату. Власне, Майкл Джордан в компанії Скоті Піппена, Меджика Джонсона і Чарльза Барклі заповнювали паузи між іграми і тренуваннями саме грою у покер.



Майкл Джордан за грою у покер. Фото: Poker Central

Дебелі мільйонери щоночі сідали за улюблену гру, залишаючи на сон лише годину-другу. Майкл Джордан, як і на паркеті, програвати не любив і йшов до перемоги усіма можливими методами.

Я і Скоті не мали стільки грошей, як Майкл і Меджик, відтак ми розуміли, що якими б не були карти, вони будуть тиснути на нас стеком. Зрештою, кілька разів за сесію Джордан просто вибивав суперників, завдяки сумнівній, але масивній ставці, - нарікає Чарльз Барклі.



Майкл Джордан (посередині) у складі збірної США. Фото: Getty Images

Регулярні нічні покерні посиденьки жодним чином не вплинули на домінування збірної США у Барселоні. Дрім Тім виграла усі 8 матчів і забрала "золото". Майкл Джордан, утім, не поспішав спочивати на лаврах. Приземлившись на батьківщині, "Його азартність" побився об заклад на 900 баксів, що саме його валіза з’явиться першою на багажному конвеєрі. Вочевидь, впродовж Олімпіади на грі у покер Майкл Джордан заробив непогано.