Майкл Рокко – чемпіон зимової покерної серії в Лас-Вегасі

Американець Майкл Рокко здобув свої рекордні призові в кар'єрі. Чемпіонові Головної події Wynn Winter Classic дісталось більше як 540 000 доларів.

Найдорожчий турнір серії з бай-іном у 5 300 доларів викликав чималий ажіотаж. Організатори зафіксували 577 входів, завдяки чому учасники майже удвічі перебили гарантований призовий фонд – до 2 740 440 доларів. Баталії тривали впродовж трьох днів, а фінальний відрізок розтягнувся аж на 15 годин.

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Найбільш витривалими у покерному марафоні виявились американці Майкли Дайєр і Рокко. Зрештою у хедз-апі гору взяв останній. Заробивши більш як півмільйона доларів, Майкл Рокко досяг позначки у 2,6 мільйона призових за кар’єру.