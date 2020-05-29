Майже дві тисячі щасливчиків полетять до Лас-Вегаса безкоштовно

Власник казино "D Las Vegas" подарував американцям 1700 безплатних квитків на літак до столиці розваг.

У червні в США планують відкрити казино. Тому життя в Лас-Вегасі знову заграє усіма звичними до карантину барвами.

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Щоправда, деякі експерти прогнозували суттєвий спад популярності ігрових закладів у столиці розваг. Мовляв, люди спершу боятимуться з’їжджатися в одне місце, та й грошей в американців стало помітно менше через пандемію коронавірусу.

Схоже, скептичні прогнози не підтверджуються. Власник "D Las Vegas" вирішив оплатити тисячу авіа-квитків на червень охочим поїхати пограти в покер. Їх просто розхапали за дві години. Бізнесменові довелося докупляти ще 700 білетів, які також швиденько знайшли своїх власників.

Тому, вочевидь, тривалий карантин розпалив ще більше бажання американців знову повернутися до улюбленої гри.