Майже пів мільйона доларів за день: малайзійській покерист переміг іменитих гравців-хайролерів

Один із найпрогресивніших покеристів Азії поповнив колекцію трофеїв. Гравець з Малайзії Чін Вен Лім створив сенсацію на одноденному турнірі з високими лімітами, що завершився в Чехії. Змагання відбувалися у рамках Європейського покерного туру.

Вхід у турнір коштував 25 тисяч євро. Охочих спробувати вдачу зібралося півсотні. Призовий фонд склав 1 мільйон двісті тисяч євро.

На шляху до фінальної дуелі малайзієць вибив таких відомих гравців, як Тімоті Адамс і Матіас Ейбінгер. Тріумф Чін Вен Ліму принесла пара валетів. Вона "доїхала" на флопі.

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Лім заробив 420 тисяч доларів. А фіналіст нідерландець Йоріт Ван Хоф — 273 тисячі доларів.

Йоріт Ван Хоф. Фото: cardmates.net

Призові за перемогу дозволили Чін Вену увірватися до п’ятірки найуспішніших малайзійських покеристів усіх часів. Загалом за свою кар’єру 27-річний гравець уже заробив 8 мільйонів доларів у "живих" турнірах.