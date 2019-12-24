Мексиканець Ентоні Спінелла виграв в Лас-Веґасі майже 200 тисяч доларів

Ентоні Спінелла тріумфував у Головній Події WSOPC Harrah. Мексиканський покерист поклав до своєї кишені понад 192 тисячі доларів. Ентоні став останнім у році чемпіоном серії.

У вирішальній дуелі турніру в Лас-Веґасі віч-на-віч зустрілися два володарі чемпіонських браслетів та перстнів. Спінеллі протистояв американець Ніпун Хава. Ентоні мав пристойно більший стек і, зрештою, реалізував свою перевагу. Вигравши свій уже другий перстень.



Ентоні Спінелла. Фото: EPT

Ніпун Хава за друге місце отримав майже 119 тисяч доларів. Третім став Джіммі Лі. Його приз склав 87 тисяч доларів.

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Перемога у турнірі дозволила Спінеллі кваліфікуватися на 2020 Global Casino Championship.