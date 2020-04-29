Мер Лас-Вегаса закликала послабити карантин: тепер її хочуть відправити у відставку

Нещодавно мер Лас-Вегаса Каролін Гудмен заявила, що необхідно послабити карантин в Лас-Вегасі. Інакше фінансова ситуація в столиці розваг буде катастрофічною. Цей заклик сподобався далеко не всім.

Спершу мерові доволі жорстко відповів зірковий покерист Даніель Негреану. Тепер Каролін Гудмен дісталося ще й від Дугласа Полка. Американець був навіть жорсткішим, ніж його канадський колега. Даг вирішив розпочати процес усунення чинного мера з посади. Полк шукає підтримки в інтернеті. Дуглас запропонував Негреану обдумати, як юридично завірити цей процес. Реакція Даніеля поки що невідома.

Читайте також: Чемпіон світу дасть дорогий урок покеру, щоб допомогти жертвам пандемії

Відзначимо, думки мешканців Лас-Вегаса з приводу заяви Каролін Гудмен розбіглися. Одні вважають, що карантин дійсно слід послабити, інакше люди страшенно збідніють. Інші — переконані: якщо зробити крок назад, то кількість жертв помітно зросте.

Дуглас Полк — відомий професійний покерист. У колекції його трофеїв є, зокрема, три браслети WSOP. За свою кар’єру він заробив 9,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах.