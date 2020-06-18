Його називають одним із наймогутніших букмекерів у світі, на нього полює ФБР і його пов’язують із гонконзькою мафією. Зрештою, і покер у житті Пола Фуа займає важливе місце – інтелектуальна гра принесла малайзійцю вигідні зв’язки і десятки мільйонів доларів.

Сьогодні Пола Фуа вважають одним із найбільш успішних гравців у покер на високих лімітах. В активі багатія є кілька вагомих перемог, а сума кар’єрних призових в живих турнірах наближається до позначки у 20 мільйонів доларів. Але це копійки в контексті головних статків малайзійця, які дістались йому завдяки діяльності, яка часто виходила за рамки закону.

Читайте також: Джейсон Мерсье – любящий отец с миллионами долларов в кармане

Левову частку свого капіталу, а мова про кілька мільярдів доларів, Пол Фуа заробив завдяки букмекерські справі, яка ледве не коштувала малайзійцю свободи. Фуа був експертом із організації підпільних тоталізаторів і не обмежувався лише азійським регіоном. У 2014 році Пола арештувало ФБР за незаконний тоталізатор в Лас-Вегасі.



Пол Фуа перед судовим засіданням. Фото: somuchpoker

Утім, завдяки могутнім зв’язкам і маститим адвокатам, уже менш як через рік Пол Фуа вийшов сухим із води. Активно підтримували малайзійця і представники покерного цеху. Зокрема, подейкують, кілька мільйонів доларів на заставу для Фуа із власної кишені виклав Філ Айві. Воно і не дивно, знаменитим покеристам вигідно товаришувати із Полом Фуа. Адже, де він, там крутяться великі гроші.



Пол Фуа в компанії зірок покеру. Фото: Poker Central

Саме Пол Фуа відкрив для покерної еліти азійський ринок і доклався до того, що Макао став одним зі світових центрів грального бізнесу. Ще на початку нульових, до знайомства із покером, Пол Фуа заманював сюди багатіїв, за що отримував відсоток від казино. Згодом на наживку малайзійця клюнули і успішні покерні гравці. Кеш-гру в Макао вважають найдорожчою і будь-кого за елітні столи не пускають.

Непогано зайшов покер і самому Полу Фуа. Він виграє фантастичні гроші за приватними кеш-столами. Одного разу сума була настільки вражаючою, що швейцарський банк вимагав у Фуа докази щодо походження цих грошей. Полу довелось надати банкірам відео із його тріумфальними роздачами.



Пол Фуа. Фото: Triton Poker

До смаку малайзійському мільярдеру і турнірний покер. У 2015 році Пол Фуа зі своїм партнером Річардом Йонгом заснували покерну серію для суперхайролерів Triton Series. Сьогодні ці турніри користуються великою популярністю, не зайвим на покерному святі є і співзасновник серії. Власне у 2019 році Пол Фуа посів друге місце на Triton Series у Лондоні і виграв свої наразі найбільші призові в кар’єрі – 3,1 мільйона доларів.

З онлайн-покером у Пола Фуа не настільки теплі стосунки. На старті своєї кар’єри в інтернеті малайзієць програв у кеш близько 5 мільйонів доларів і вирішив сконцентруватись на живій грі. І можна не сумніватись, що і на покері Пол Фуа зможе добряче заробити, навіть не сідаючи за стіл.