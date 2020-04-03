Мільйон гривень за вечір: грайте головний онлайн-турнір України

Легендарний турнір PokerMatch Million повертається! Подія стартує на PokerMatch у суботу, 4 квітня, о 20:00 за Києвом і, як завжди, приверне увагу багатьох шанувальників покеру.

Правила топового івенту залишилися без змін. Покеристи матимуть лише 4 повторних входи без ребаїв і аддонів, а гравці, які зареєструються до старту турніру, отримають на 25% більший стек. Для участі в "мільйоннику" необхідно внести бай-ін у розмірі 1 100 гривень або добути квиток в одному зі щоденних відбіркових сателітів.

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Попередній PokerMatch Million зібрав 1 072 входи, а призовий фонд склав рекордні для цього року 1 072 000 гривень. В історії турніру топ-виграш у 235 000 гривень призових здобув гравець follik. Можливо, саме цієї суботи нам варто очікувати нових рекордів.

Спостерігати за розвитком боротьби можна буде на офіційному каналі PokerMatch у Twitch. Разом з вами турнір штурмуватиме стрімер PokerMatch Світлана "Svetarik", тож приєднуйтесь до гри й забирайте круті призи!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримайте миттєво до 2 500 гривень на свій рахунок.