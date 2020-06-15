Мільйонер-гульвіса проміняв компанію дівчат на зірку UFC
Відомий багатій Ден Білзерян у вільний від гри в покер та вечірок з моделями час потренувався махати кулаками.
Американський мільйонер подарував собі індивідуальне заняття з колишнім чемпіоном UFC Ті Джеєм Діллашоу. Зараз боєць відбуває дискваліфікацію через вживання заборонених препаратів. Тому має час на індивідуальні заняття.
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На піку своєї кар’єри Діллашоу був королем Найлегшого дивізіону UFC. Велика армія його прихильників чекає повернення американця в октагон.
Ден Білзерян і Ті Джей Діллашоу. Фото: Instagram
А тим часом Ті Джей тренує Білзеряна. Хоча, звісно, одним лише відточуванням бойових прийомів не обійшлося. Ден був би не Деном, якби не "затусив" з Діллашоу на човні.
Ден Білзерян і Ті Джей Діллашоу. Фото: Instagram
Відзначимо, Білзерян є одним із найпопулярніших покеристів сучасності. Кількість його підписників в інстаграмі перевалила за 31 мільйон. Щоправда, більшість цікавить не його ігрові таланти, а постійні вечірки та розгульне життя.