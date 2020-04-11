Мільйонер хоче стати "американським ніндзя" заради перемоги в парі

Професійний американський покерист Тоні Майлз вдруге намагається подолати відбір на телевізійний проект "Американський ніндзя".

Це дуже популярна програма в США. Її суть така: сильні та прудкі учасники повинні повністю пройти важку смугу перешкод. Хто зробить це найшвидше, той у підсумку отримує фінансову винагороду і почесний статус — "американський ніндзя".

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Звучить не так уже й складно. Але перешкоди дійсно надзвичайно непрості, тому до фінішу дістаються лише довершені атлети.

Два роки тому доволі відомий покерист Тоні Майлз вирішив побитися об заклад зі своїм колегою та другом Шоном Дібом, що зможе пройти відбір у "Америнський ніндзя". Майлз, який за рік до того фінішував другим на WSOP і отримав 5 мільйонів доларів, поставив 5 тисяч доларів на свою перемогу.

Правила такі: якщо би Тоні вдалося пройти кваліфікацію на шоу з першої спроби, то він отримав би 125 тисяч доларів. З другої — 100 тисяч "баксів". З третьої — 75 тисяч "зелених". Свою дебютну спробу покерист уже змарнував. І от зараз Майлз пішов на друге коло.

Новий сезон "Американського ніндзя" мав стартувати сьогодні, але пандемія коронавірусу змінила плани організаторів. Шоу перенесли. Тому в покериста є додатковий час, аби якнайкраще підготуватися до відбору.

Тоні Майлз зізнався, що погодився на парі не через гроші. Він вже давно є фаном цієї програми і залюбки використовує нагоду перевірити себе на міцність.