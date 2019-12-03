Мільйонер і покерист Леон Цукерник купив казино в Празі

Професійний гравець у покер, а заодно, мільйонер та колекціонер антикваріату Леон Цукерник став новим власником казино Atrium у столиці Чехії. Саме тут уже за кілька днів стартує етап European Poker Tour (EPT).

Леон уже на повну працює над своїм новим проектом і запевняє, що на першому місці у нього інтереси гравців:

Я дуже задоволений. Тут в Празі я планую повністю викладатися. Тому, якщо у покерних гравців є будь-які скарги чи питання, то всі можуть підійти до мене особисто і задати ці питання. У цьому казино я допоможу вам усім чим зможу

Щодо планів на найближче майбутнє, Цукерник розповів, що планує масштабну реконструкцію в Atriumi, аби зробити його більш комфортним для гравців. Перед стартом EPT Прага (6-17 грудня) Леон уже змінив валютну політику закладу. Із кеш-столів забрали чеську крону, відтак усі ігри тепер відбуватимуться винятково у євро. Цукерник також планує сфокусуватися на прибутках саме від кеш-ігор, а не від слотів, як це робили попередні власники казино.

Цукерник, до слова, уже давно є власником казино King’s іншому чеському містечку Розвадові, яке його стараннями перетворюється на такий собі європейський Лас-Вегас. Там відбувається безліч покерих серій, серед яких зокрема престижна WSOP Europe, яку раніше приймали тільки Великобританія, Франція та Німеччина.

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Сам Леон Цукерник регулярно бере участь у великих покерних турнірах із 2011 року. Взимку 2016 року він став переможцем празького етапу EPT, за що отримав 740 тисяч євро призових. Загалом же за кар’єру Цукерник отримав уже понад 2,5 мільйона євро призових.