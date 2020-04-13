Мільйонер-розпусник взявся за перо в компанії моделі

Знаменитий плейбой, мільйонер, покерист і просто майстер гарно проводити час Ден Білзерян вирішив поділитися зі світом своєю життєвою мудрістю.

Попри нестримну жагу до пригод, навіть таким хлопцям як Ден, нині доводиться сидіти вдома на карантині. За словами Білзеряна, завдяки цьому він вперше за 7 років знайшов час, щоб прочитати книгу.

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Мільйонер зізнався, що планує і далі з користю проводити карантин, зокрема:

Займатися сексом, не хвилюватися, заспокоїти розум та написати кілька книг.

На випадок, якщо останню частину плану Білзеряна хтось сприйняв як жарт, плейбой підтвердив абсолютну серйозність своїх намірів:

Коли я сказав, що пишу свою книгу, я мав на увазі, що дійсно пишу її САМ, а не диктую нотатки для якогось найманого автора. Якщо ви хочете зробити щось правильно, то повинні зробити це самі.

Про що саме буде книга, Білзерян поки не зізнався. Та, зважаючи на його спосіб життя, Дену точно є про що розповісти, зокрема і про покерні успіхи.

До слова, дівчина на фото, що так ретельно стежить за письменницькими спробами Білзеряна, вочевидь – його чергова пасія. Вона не вперше з’являється на фото з дому Дена, проводячи із ним карантин. Дівчину звуть Хейлі і вона модель.