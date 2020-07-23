На PokerMatch визначились переможниці конкурсу, в якому взяли участь понад 90 учасниць.

Протягом майже двох місяців у конкурсі "Міс PokerMatch" не вщухали пристрасті. Безліч дівчат взяли участь у погоні за коштовною діадемою, і кожна з учасниць, звичайно ж, хотіла стати першою!

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Дівчатам потрібно було заповнити спеціальну анкету на сайті PokerMatch, надіслати своє фото, а потім показати свої покерні навички, зігравши у спеціальних місіях.

Далі – більше. Кожна з семи фіналісток повинна була розкрити свої найкращі якості й довести всім, що саме вона гідна стати першою в історії покерною міс! Дівчата записали креативні відео, а після цього взяли участь у стрімах на Twitch-каналі PokerMatch, де зустрілися з глядачами віч-на-віч!

Звичайно ж, симпатії глядачів, стрімерів та журі, що оцінювали конкурсанток, розділилися, адже у фінал пройшли насправді гідні претендентки. Інтрига трималася до останнього моменту, і в підсумку перше місце від другого відокремили всього лише 0,11 бала!

Отже, титул Mіс PokerMatch, ексклюзивну діадему з дорогоцінними каменями та 25 000 гривень отримує Іванна "ivannessa" Соя з Тернополя! Нагадаємо, саме їй вдалося виграти один з турнірів нещодавньої серії "Літній PONT" та заробити 36 317 призових гривень. Не дивно, що у Іванни з’явилося стільки шанувальників серед покеристів!



Іванна "ivannessa" Соя – Mіс PokerMatch

З мінімальним відривом від переможниці фінішувала киянка Олександра "alexred" Хамідова. Саме їй дісталися звання першої віцеміс, 15 000 гривень призових та симпатії глядачів, які активно голосували за рудоволосу красуню.



Олександра "alexred" Хамідова – перша віцеміс PokerMatch

Третє місце в конкурсі і звання другої віцеміс завоювала Іванна "33_datsko" Дацко зі Львова. Вона продемонструвала чудовий покерний скіл, що не дивно, адже 33_datsko є однією з найуспішніших покеристок на PokerMatch. На її рахунок було зараховано 7 500 гривень.



Іванна "33_datsko" Дацко – друга віцеміс PokerMatch

Про всі результати голосування можна дізнатися тут:

Що ж, перший конкурс "Міс PokerMatch" вдався на всі сто відсотків. Він викликав великий інтерес серед прекрасних покеристок і справжню бурю емоцій у їхніх шанувальників. А ті, хто хоче особисто привітати переможницю, можуть зробити це у прямому ефірі! Святковий стрім з Іванною Соєю заплановано на суботу, 25 липня!

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