Місія здійсненна: як перетворити 250 доларів у 10 тисяч

Популярний та успішний польсько-білоруський покерист Дмитро Урбанович завершив свій онлайн марафон, метою якого було збільшити банкрол із 250 доларів до 10 тисяч за 10 днів.

З першим завданням Дмитро успішно впорався, проте для цього йому знадобилося аж 58 ігрових сесій, які розтягнулися більш ніж на рік. Річ у тому, що Дмитро постійно переривав свій челендж задля участі у живих покерних серіях.

Читайте також: В'єтнамець помилився і… виграв 80 тисяч доларів

За перші 14 днів марафону він збільшив банкрол у 6 раз, після чого поїхав на серію до Бразилії. Згодом Урбанович розкрутив банкрол ще у 8 разів та знову взявся до живих турнірів. Відновив марафон Дмитро в лютому цього року і ще з кількома паузами врешті добився мети. Днями він таки досяг позначки у 10 000 доларів. Остання ігрова сесія тривала аж 21 годину.

Марафон для Дмитра був швидше питанням принципу та розваги ніж заробітку. Сума у 10 тисяч доларів для Урбановича насправді не надто вагома. В живих турнірах він виграв уже більше 6 мільйонів доларів.