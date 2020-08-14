Майстри гри, ваш вихід! Візьміть участь у конкурсі від руму PokerMatch і заберіть чемпіонський браслет та 50 000 гривень призових!

На PokerMatch стартував перший етап конкурсу Mister PokerMatch, який надасть можливість покеристам проявити всі грані свого таланту! Протягом двох місяців хлопцям потрібно буде виконати низку завдань, за підсумками яких і буде визначено першого Містера PokerMatch!

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Переможець отримає 50 000 гривень і ексклюзивний чемпіонський браслет із дорогоцінними каменями, а перший і другий віце-містери — по 30 000 і 15 000 гривень відповідно.

Конкурс пройде в декілька етапів, всі подробиці яких можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch.

Спочатку всім претендентам треба буде заповнити анкету й дочекатися відповіді від служби підтримки руму. Вашу участь схвалено? Чудово! Орієнтовно 1 вересня стартує друга стадія відбору, в якій потрібно виконати покерні завдання та зіграти у спеціальному фріролі [50k] Mister PokerMatch Freeroll.

Після цього етапу настане час перевірити інтелектуальний скіл учасників! 9 найкращих конкурсантів змагатимуться в шоу «Своя гра», яке буде проходити в прямому ефірі на каналах PokerMatch у Twitch і на YouTube.

За підсумками гри, шестеро фіналістів продовжать боротьбу та перейдуть до запису відеовізиток і проведення стрімів. Глядацькі симпатії теж мають велике значення, тому постарайтеся показати все, на що ви здатні!

Після закінчення всіх конкурсних ефірів команда руму зробить підрахунок балів, набраних кожним суперфіналістом, і визначить першого Містера PokerMatch!

Уперед, до покерної слави! Можливо, саме ви станете першим володарем ексклюзивного браслета!

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