Могутні малюки: як розігрувати у покері дрібні "кишенькові" пари

Недосвідчені гравці часто переоцінюють на префлопі силу дрібних "кишенькових" пар. Утім, в перспективі у цієї стартової руки є неабиякий потенціал.

Дрібна ручна пара, а мова про діапазон від 2-2 до 6-6, часто буде попереду рук більшості опонентів на префлопі. Утім, коли на дошці з’являться перші карти, оцінити силу власної руки зазвичай буде вкрай важко. Уже на флопі вас потенційно битимуть овер-карти і різноманітні дро.

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Винятком буде потрапляння дрібної "кишенькової" пари в сет. Щоправда, на дистанції таку комбінацію ви збиратиме лише в кожному восьмому випадку. Тож логічно буде збавити оберти, якщо у сет ви таки не потрапили, і уникати подальшої боротьби.

Водночас, не варто і надто дорого платити за флоп із дрібною "кишеньковою" парою, а також не покладати на неї сподівань з ранньої позиції.