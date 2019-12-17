"Монетка" у покері, або коін фліп

Невід’ємний атрибут кожного футбольного матчу – монетка, присутній і за покерним столом. Щоправда тут "коін фліп", або ж підкидання монетки, виконує зовсім іншу функцію. Та й стосується цей елемент покеру лише алегорично.

Вступаючи в роздачу, покерист намагається мінімізувати свої ризики. Однак, так чи інакше ризикувати доведеться. Особливо, якщо ситуація змушує іти в ол-ін ще на префлопі. Як правило, такий сценарій трапляється, коли у суперників сильні "руки". Наприклад, кишенькові дами проти туза з королем.



Коін фліп у покері. Джерело: pokahlv.com

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Такий розподіл сил до появи на столі перших карт називають класичним коін фліпом. Іншими словами, шанси на перемогу кожного – практично рівні, з незначною перевагою кишенькової пари над двома овер-картами (52% Х 48%). Надалі ж, звісно, у гру вступає її величність фортуна, без неї у покері також нікуди.