Море травневих акцій на PokerMatch! Мільйони призових гривень для гравців!

Травень — це не тільки ще один крок до літнього сонця, але й прекрасний місяць для того, щоб збільшити свій банкрол. Український покер-рум PokerMatch підготував чудову програму, в якій кожен гравець зможе знайти щось для себе. Загальний призовий фонд склав більше ніж 8 000 000 гривень, а на деякі з акцій навіть не доведеться витрачати гроші!

PKO High Roller Series

Наш огляд розпочинає крута турнірна серія із загальною гарантією 2 500 000 гривень. З 1 по 3 травня кожний гравець може взяти участь в PKO High Roller Series, яка складається з десяти крутих івентів різних покерних дисциплін, від Холдему до Китайського покеру. Високі призові гарантують гарячий екшн, який підтримає топ-турнір PokerMatch Million. Мільйонник стартує в суботу, 2 травня, і його чемпіон отримає шестизначну суму всього за один вечір!

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За традицією, вибороти право на участь у цих турнірах можна абсолютно безкоштовно, пройшовши відбір у сателітах або фріролах!

Турніри Saturday Workout

Щосуботи о 19:30 покеристи зможуть спробувати свої сили в турнірах Saturday Workout з бай-інами в 11 або 22 гривні. Ця тренувальна вага відмінно служитиме розминкою, а, якщо ви спортсмен-початківець, то сателіти допоможуть наростити скіл для основних івентів! Спорт — це здоров'я, а покер — це спорт!

Квиток у Windfall за Check-in

Обов’язково зверніть увагу на цю акцію, адже ніколи ще умови для гравців не були такими простими! З 1 по 20 травня PokerMatch подарує своїм прихильникам квитки у Windfall-турніри, а для їх отримання потрібно всього лише мати VIP-рівень 2 і протягом дня увійти в клієнт PokerMatch! Що вищий рівень, то крутіший турнір вам вдасться зіграти. Просто гора велью для покеристів!

Рейк-гонка "Травневий мільйон"

Любителі тривалих сесій теж отримали власну акцію. З 4 до 24 травня вони зможуть поборотися за 1 000 000 гривень, всього лише граючи в улюблену дисципліну! Умови рейк-гонки "Травневий мільйон" доволі нехитрі — набираючи очки за рейкові роздачі, треба врешті-решт потрапити до призової зони топ-15!

"Турніроманія", "Щоденник регуляра", "Щоденник мікрорегуляра" та Cash Drop

Звичні акції залишаються у грі! Кожного дня гравці боротимуться за 20 000 гривень, набираючи рейк у будь-яких турнірах з бай-іном від 10 гривень, згідно з умовами "Турніроманії". Призовий фонд розділять ті покеристи, хто за день награє рейк від 250 гривень і вище. Дуже просто!

Турніроманія від ПокерМатч. Фото: PokerMatch

Правила "Щоденника регуляра" та "Щоденника мікрорегуляра" залишаються без змін, а отже, час виконувати прості завдання. Фріроли на 5000 та 100 000 гривень чекають своїх переможців! Крім того, не рідше ніж раз на тиждень ви зможете отримати призи в акції Cash Drop. У ній буде розіграно сотні тисяч гривень!

"Легкі гроші" на PokerMatch

Куди ж без легких грошей! На PokerMatch є й таке! 25 000 гривень щодня чекають на кеш-гравців низьких та середніх лімітів. Грайте рейкові роздачі, заробляйте від 20 очок за день — і все, частина від призу вже ваша!

Фріроли Marathon

Акцією, останньою в нашому списку, але аж ніяк не на PokerMatch, є грандіозні фріроли Marathon, загальний призовий фонд яких у травні складе 1 400 000 гривень. Покеристи зіграють у 19 фріролах щодня, і ті з них, хто стане призером, отримають назад усі ребаї та аддони. Пряма вигода для початківців, що й казати!



Фріроли від ПокерМатч. Фото: PokerMatch

Отже, список травневих подарунків від PokerMatch нікого не залишить байдужим, тому вперед, до перемоги і крутих призів! Хай щастить!

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