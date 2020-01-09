Моріс Хокінс поповнив свою рекордну колекцію перснів WSOP

Американський покерист Моріс Хокінс виграв рекордне чотирнадцяте кільце World Series Of Poker. Він тріумфував на турнірі WSOP Circuit Choctaw Durant.

За фінальний стіл Хокінс вмощувався у приємному реноме лідера змагань. Його стек був утричі більшим ніж у найближчого переслідувача. Моріс грамотно тиснув стеком на конкурентів і нарощував перевагу.



Моріс Хокінс. Фото: Twitter

В підсумку Хокінс впевнено переміг та поповнив свій рахунок на 16 тисяч доларів.

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А головне американець здобув уже чотирнадцяте кільце тріумфатора WSOP Circuit. Моріс закріпився на першій сходинці рейтингу покеристів з найбільшою кількістю цих трофеїв. Тепер Хокінс випереджає свого найближчого переслідувача американця Валентіна Ворніку на два персні.