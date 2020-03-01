Можна складати плани на літо: остаточний розклад WSOP

51-а в історії World Series of Poker відбудеться з 26-го травня по 14-е липня цього року. У програмі форуму 87 живих та 14 онлайн турнірів.

Організатори WSOP оприлюднили фінальний календар події, яка відбудеться в Лас-Вегасі. Тепер уже точно можна сказати, що найдешевшим браслетним турніром будуть змагання з бай-іном 400 доларів (24-25 червня). Найдорожчий турнір, за перемогу у якому дають браслет — Super High Roller. 250 тисяч доларів за вхід.

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Не забули організатори і про простих фанів покеру. У першу чергу для них будуть бюджетні змагання з бай-іном 75 доларів.

Нагадаємо, Головну Подію WSOP транслюватиме канал ESPN.



WSOP на ESPN. Фото: CardsChat

Також відзначимо, дехто вважає, що через епідемію коронавірусу World Series of Poker можуть перенести.

Минулого року ювілейна 50-а в історії WSOP встановила рекорд за загальною кількістю входів у змагання — майже 190 тисяч. Це дозволило розіграти сумарно аж понад 293 мільйони доларів призових!