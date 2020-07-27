Американця Пета Лайонса хоч і не назвеш безумовною зіркою покеру, утім за столами його добре знають як сильного та досвідченого професіонала.

За 16 років кар’єри він більше 100 разів потрапляв до призів на живих турнірах, завоювавши понад 1,5 мільйона доларів. Проте славу Пет здобув не завдяки цим успіхам, а через скандал.

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На WSOP 2016 Лайонс спровокував конфлікт із працівником казино Rio, через дріб’язкову здавалося б причину – скільки безкоштовної води він може отримати, як власник найвищого VIP-статусу постійного клієнта у цьому закладі. Суперечка переросла у масштабну сварку, через яку Пета внесли у чорний список казино. Як з’ясується згодом, причиною агресивної поведінки Лайонса було медикаментозне лікування нестерпного болю від радикуліту. Так чи інакше, він більше не міг потрапити до Rio, а відтак і брати участь у WSOP.

Покер Лайонс, звісно, не покинув і навіть виграв Main Event другої за престижністю серії у світі – WPT. Утім, мрія завоювати саме браслет WSOP нікуди не поділася. Заради її здійснення Пет змінив підхід до лікування спини та почав працювати над власною поведінкою. Увесь цей час він закидував організаторів WSOP листами із вибаченнями, поясненнями та проханнями зняти бан.

Через три роки ім’я Пета Лайонса все ж викреслили із чорного списку і він повернувся за столи Світової серії. У 2019 він аж 8 разів потрапив у призи WSOP, та до браслету не дістався. Покладав значні надії на 2020, та нинішній рік, як відомо, нічиїх планів не шанує.

Пет ніколи не грав у покер в онлайні, утім той факт, що WSOP переїхала в інтернет змусив його активно вчитися особливостям такого виду покеру. За власними словами, Лайонс кілька місяців тренувався практично без вихідних і цей підхід дав свої плоди. Американець переміг поле із 1382 гравців і став таки чемпіоном одного з турнірів WSOP 2020. До омріяного браслету Пет додав ще й понад 170 тисяч доларів призових.

Зупинятися на досягнутому Лайонс не планує і переконаний, що незабаром у його кар’єрі повинно трапитися "щось велике". Водночас, він уже готується писати книгу про свій шлях від бану до браслета WSOP із якої, на думку покериста, згодом вийде ще й хороший сценарій для фільму.