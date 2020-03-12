На PokerMatch подарують квитки на турнір із призовим фондом 1 000 000 гривень

Стати учасником Головної події великої онлайн-серії Turbo PONT можна буде безкоштовно, якщо виконати умови спеціальної акції.

У найбільшому українському покер-румі PokerMatch триває запекла боротьба за призи крутої онлайн-серії Turbo PONT із загальним гарантованим призовим фондом 5 000 000 гривень! У 58 титульних турнірах серії учасники повинні показати свої найкращі покерні навички, адже правила не передбачають ребаїв та аддонів, а ті, хто зареєструється в турнір до його початку, отримають стартовий стек, на 25% більший за стандартний.

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Серія ще не наблизилася до свого екватору, а чимало покеристів уже стали власниками п'ятизначних призових.

Організатори Turbo PONT вирішили надати додаткові можливості для кожного зі своїх гравців, подарувавши квитки в Головну подію серії з гарантією 1 000 000 гривень, що відбудеться 22 березня! Для цього слід виконати умови спеціальної акції, яка триватиме з 00:00 13 березня до 19:00 22 березня за Києвом. Тим, хто хоче отримати квиток потрібно згенерувати 5 500 гривень рейку в будь-яких іграх і дисциплінах на PokerMatch (кеш, турніри, Windfall або SnG). Увага! Для участі в акції треба зайти в розділ "Акції"» в лобі та натиснути кнопку "Взяти участь" у розділі Free Ticket to PONT Main Event.

До головної покерної події березня залишилося зовсім небагато часу, тому не прогавте свій шанс!

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