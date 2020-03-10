На PokerMatch роздадуть 500 000 гривень у турнірах Cash Booster

Приємна новина для прихильників турнірного покеру! Український покер-рум PokerMatch анонсував два круті турніри 250k Cash Booster Promo з загальним призовим фондом 500 000 гривень.

Старт турнірів заплановано на 18 та 25 березня о 21:00 за Києвом. Саме в цей час гравці мають можливість потрапити за буст-столи Cash Booster Promo, розділити між собою призовий фонд та отримати додаткові винагороди за вибивання суперників, адже гра відбуватиметься у форматі прогресивного нокауту. Рейк у турнірах стягуватись не буде!

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PokerMatch традиційно пропонує альтернативні можливості для тих, хто бажає взяти участь у події, але не хоче вносити бай-ін у розмірі 2 500 гривень. Вже з 11 березня гравці отримають три додаткові опції, щоб потрапити в турнір.

Кваліфікаційна рейк-гонка

Для того щоб стати власником одного з 96 турнірних квитків, треба бути переможцем тижневої рейк-гонки для кеш-гравців за буст-столами Безлімітного Холдему на лімітах від 0.01/0.02 гривні. Перша гонка розпочнеться 11 березня о 00:00 за київським часом та закінчиться 18 березня о 19:59. Кількість призерів залежить від ліміту, на якому ви граєте.

Stage-турніри

Отримати квиток на Cash Booster Promo можна також за допомогою відбіркових stage-турнірів у форматі Сіт-енд-Гоу. Боротьба розпочнеться з 1/16 фіналу зі стартовим внеском у розмірі 6.25 грн, а на переможця фінальної стадії чекає квиток у цільовий турнір. Родзинкою stage-турнірів є можливість стартувати з будь-якого етапу, тому гравці можуть рівномірно розподіляти свої сили.

Відбіркові сателіти

Не обійдеться і без традиційних способів відбору. Починаючи з 11 березня на PokerMatch щодня буде відбуватись один сателіт у турнір 250k Cash Booster Promo з бай-іном 250 гривень. Гарантія — 2 квитки по 2 500 гривень.

Знайти повний перелік умов можна на сторінці Cash Booster Promo на PokerMatch.

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