На PokerMatch стартував відбір на суперсерію хайролерів

З 1 по 3 травня на PokerMatch відбудеться серія хайролерів із загальним гарантованим призовим фондом 2 500 000 гривень! У програмі серії буде 10 турнірів з гарантіями до 1 000 000 гривень. Виграти пакети на серію можна просто зараз!

Усі турніри PKO High Roller Series проходитимуть у форматі прогресивного нокауту, з ре-ентрі. Виняток буде зроблено тільки для топового турніру PokerMatch Million, який відбудеться 2 травня у своєму класичному форматі без нокаутів. Всі чемпіони отримають ексклюзивні кубки!

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Гравці можуть потрапити у турніри серії напряму, а можуть виграти пакети на серію у швидких турнірах Windfall і рейк-гонці за кеш-столами Холдему й Омахи. Також відібратися до турнірів хайролерів можна буде у сателітах, які стартуватимуть з фріролів.

Окрім того, позмагатися за місце на серії зможуть всі гравці, які до 30 квітня зроблять депозит від 2 500 гривень із промокодом HRO5.

Усі деталі розіграшу пакетів та повний розклад турнірів серії ви можете дізнатись на офіційному сайті PokerMatch.

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