На PokerMatch відбудеться безкоштовний турнір із зірками покеру

25 грудня усі охочі зможуть позмагатися за 30 тисяч гривень призового фонду та отримати спеціальні нагороди.

На Різдво популярний український покер-рум PokerMatch приготував подарунок для всіх покеристів. 25 грудня о 20:00 розпочнеться святковий турнір-фрірол PokerMatch Team Hunt з гарантованим призовим фондом 30 тисяч гривень!

В турнірі візьмуть участь усі амбасадори та стрімери PokerMatch. Ви зможете потрапити за один стіл і перевірити свою майстерність у грі з Ольгою Єрмольчевою, Євгеном Качаловим та Олексієм Дурнєвим. А якщо вам вдасться вибити когось із PokerMatch Pro, то ви одразу отримаєте тисячу гривень на свій рахунок.

Крім того, додаткові призи у розмірі 500 гривень отримають гравці, які зможуть вибити з турніру одного з сімох стрімерів PokerMatch!

Тож полювання на зірок обіцяє бути захопливим!

Потрапити у турнір зможуть усі охочі. Спеціальний пароль для цього фріролу буде опубліковано у спільнотах PokerMatch (Facebook, Instagram, Telegram) за дві години до початку турніру.

PokerMatch бажає вам веселого Різдва та успішної гри!