На PokerMatch зіграли найбільший онлайн-турнір в історії України

За призовий фонд у 2 000 000 гривень змагались понад 5 000 претендентів, а чемпіон отримав більш ніж 200 000 гривень призових

7 грудня 2019 року увійде в історію українського покеру. Минулої суботи на PokerMatch пройшов найбільший і наймасовіший турнір для вітчизняного онлайну.

Як розповіли в компанії, у турнірі Winter Grand з гарантією 2 000 000 гривень і бай-іном 220 гривень було зроблено 5 143 входи! Одразу 750 спортсменів потрапили до призової зони, найуспішніші з них отримали понад 100 000 гривень призових. А чемпіоном першого в історії України турніру такого калібру став гравець із ніком kirealdeee.

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Після 14 годин боротьби п'ятеро гравців, які залишилися у грі, уклали угоду. За її підсумками kirealdeee отримав 201 023 гривні призових та ексклюзивний чемпіонський кубок акції Iron Man і серії Winter Poker Cup.

Ось як розподілилися призові за фінальним столом супертурніру:

1. kirealdee – 201 023 грн

2. docent1223 – 147 393 грн

3. xen1tron – 138 391 грн

4. sergey_kom07 – 126 210 грн

5. panda77 – 126 180 грн

6. jukapolk – 55 000 грн

7. polupanenko – 40 000 грн

8. vintoz – 30 000 грн

9. imbahighjump – 20 000 грн

Вітаємо переможця та призерів рекордного Winter Grand!

Нагадуємо, що турніри з гарантією 2 000 000 гривень відбуваються на PokerMatch у грудні щосуботи. Нові супер-призові й рекорди чекають вас 14, 21 та 28 грудня!

Крім того, у рамках серії Winter Poker Cup щодня проходять титульні турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру з гарантованим призовим фондом до 500 000 гривень.

А найуспішніших гравців чекають додаткові призові в акції "Турніроманія" та 5 пакетів на етап серії WSOP Circuit 2020 у Розвадові. Деталі – на офіційному сайті PokerMatch