На покерній онлайн-серії в Україні розіграли понад 10 мільйонів гривень

У найбільшому українському покер-румі PokerMatch завершилася грандіозна серія Turbo PONT, яка стала однією з наймасовіших в історії українського онлайну. Швидка структура, круті призові та додаткові акції припали до душі багатьом гравцям, тому кожен з івентів відбувся із аншлагом.

У підсумку 58 титульних турнірів серії зібрали понад 19 600 входів, а гарантований призовий фонд гравці перевищили удвічі до 10 000 000 гривень. І це враховуючи додаткові акції, в яких також було розіграно сотні тисяч гривень!

Найголовніші події в серії розгорталися у неділю, оскільки саме тоді покеристи визначили чемпіонів двох топових турнірів — Mini Main Event і Main Event.

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Перемогу в першому з них здобув гравець із ніком uhhmee44, який отримав 82 250 гривень призових. До когорти учасників фінального столу також потрапила амбасадор PokerMatch Ольга "Mangusta" Єрмольчева, яка фінішувала на 9 місці.

Що ж до головного турніру серії з гарантією 1 000 000 гривень, то в ньому домінував Стас "shrekpoker91" Галатенко, який обіграв найсильніших суперників та забрав чемпіонський кубок і 144 622 гривні призових! До речі, shrekpoker91 став єдиним гравцем, який зумів здобути шість кубків серії Turbo PONT, далеко випередивши за цим показником інших суперників. Чудовий результат!

Ще вісім спортсменів оформили чемпіонський дубль, вигравши по два турніри впродовж серії. Повний список переможців титульних турнірів серії – тут.



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Рекордний турнір PokerMatch Million

Також у суботу, 21 березня, шанувальники покеру зустрілися на PokerMatch за столами престижного турніру PokerMatch Million, призовий фонд якого склав рекордні для цього року 1 072 000 гривень.

За традицією, гравці билися за кожен блайнд, адже за правилами учасники мали право лише на 4 повторних спроби потрапити у зону виплат. Загалом призи отримали 150 гравців.

Фіналка обійшлася без угод, а звання чемпіона оформив український гравець із ніком kitra1. У хедз-апі він здобув епічну перемогу над досвідченим vasiachiki та став власником 225 120 гривень призових!

Амбасадор PokerMatch Ольга Єрмольчева та стрімерка Світлана "Svetarik" також досягли непоганих результатів і потрапили у список призерів.

Наступний PokerMatch Million чекає на вас 4 квітня. Приєднуйтесь та вигравайте!