На вихідних в покерних турнірах на PokerMatch розіграють мільйони гривень

У популярному онлайн покер-румі PokerMatch триває боротьба за величезні призові.

Уже найближчими вихідними на онлайн платформі в титульних турнірах серії Winter Poker Cup гарантовано розіграють понад 2 500 000 гривень! Гідний стимул поборотися в турнірах з Безлімітного Холдему, Омахи і Китайського покеру, та заробити собі чудові подарунки під Новий рік!

У суботу, 21 грудня, о 20:00 запрошуємо всіх спортсменів поборотися за гарантовані 2 000 000 гривень у супертурнірі Winter Grand! У грудні призерами цього турніру стали вже 1 300 гравців, а чемпіони перших двох подій — kirealdeee і kostenberg — заробили понад 200 000 гривень! Час і вам показати свою майстерність і скласти їм компанію!

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Бай-ін у турнір Winter Grand — всього 220 гривень. При цьому, потрапити в цей турнір гравці можуть, пройшовши один з відбіркових сателітів з бай-інами від 1 гривні.

Марафон крутих турнірів на PokerMatch продовжиться в неділю, 22 грудня, о 20:00. Саме тоді почнеться турнір WPC-22 з гарантією 500 000 гривень, який також має велику популярність і серед професіоналів, і серед любителів.

А ще, цими вихідними ви зможете поборотися за чемпіонські медалі PokerMatch в турнірах з Китайського покеру та Омахи.