На WSOP влаштують загальний залік турнірів за півтори тисячі доларів

Організатори World Series of Poker вирішили зробити нововведення. Цього року змагання з входом півтори тисячі доларів матимуть окремий загальний залік.

Такі івенти є не просто невід’ємною частиною WSOP. Вони стали чи найбільш очікуваними для значної кількості покеристів. Гравці розглядають турніри з бай-іном у півтори тисячі доларів як можливість взяти участь у дорогій події. І відповідно отримати змогу зірвати солідний куш. При тому ж вхідний квиток за півтори тисячі доларів може собі дозволити велика кількість учасників. Змагання з такою ціною за вхід є надзвичайно популярними. Це така собі можливість простим смертним, не зіркам, зіграти турнір за доволі високими лімітами.

Читайте також: Головну покерну подію року можуть скасувати через коронавірус

Організатори відреагували на популярність цих івентів. Тому цілком логічно вирішили виокремити їх. Зробивши загальну таблицю турнірів за півтори тисячі доларів. Таких змагань на Серії буде 25. Відзначимо, що наразі точно не повідомляють які саме івенти входитимуть у залік. Адже анонсують, що кілька турнірів формуватимуть окрему таблицю. Переможці та призери заліків, звісно, отримають додаткові призи. Які саме — розкажуть уже перед початком WSOP.



WSOP. Фото: Somuchpoker

Родзинкою змагань буде те, що в них заборонять заходити безліч разів. В 11 подіях дозволять лише один повторний вхід. Решта — відбудуться у форматі фрізаут.

Нагадаємо, World Series of Poker стартує 26 травня.