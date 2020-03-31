Найбагатший покерист в історії допоможе постраждалим від коронавірусу

Номер один світового рейтингу найуспішніших покеристів Брін Кенні вирішив поділитися виграними грошима.

Зірковий американський професіонал показав приклад усім спортсменам. Що важливо, Брін публічно розповів про свій намір. Так Кенні принагідно ще й підштовхнув своїх колег також не стояти осторонь біди.

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Найуспішніший покерист в історії наголошує, що сам сумлінно дотримується карантину і закликає своїх прихильників робити так само. Ба більше, Брін переконує, що під час вимушеної ізоляції багато речей переосмислив та вирішив пильніше стежити за своїм фізичним та духовним розвитком.

І, схоже, це не пусті балачки. Слова американця не розбіглися з ділом. Кенні запропонував людям, які фінансово постраждали через пандемію COVID-19, звернутися до нього. Кожен охочий може написати коментар до посту Бріна в інстаграмі, розповівши про свої фінансові збитки через карантин. І покерист сам вибере тих, хто на його думку найбільше потребує матеріальної підтримки.

За свою кар’єру у живих турнірах Брін Кенні виграв уже 56,5 мільйонів доларів.