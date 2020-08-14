"Shuffle up and deal", або ж "Перетасовуйте і роздавайте" – знаменита фраза, яка дає старт турнірам Всесвітньої серії покеру, цьогоріч у Лас-Вегасі не лунала. Без найбільш масштабного "живого" покерного фестивалю залишились десятки тисяч гравців і кілька десятків тих, кого насамперед стосується знаменитий заклик.

Кого беруть у покерні дилери

Покерні дилери, як і футбольні судді, у процесі гри повинні залишатись непомітними, але при цьому виконувати величезний об’єм роботи. Це не лише працівник клубу, який роздає карти. Дилер виконує функції, як ведучого, так і арбітра. Він має досконало володіти правилами гри, бути комунікабельним і неконфліктним. Ну і, звісно, добре знати математику, а принагідно і англійську мову.

Читайте також: На чию честь назвали покерні вулиці

Відтак, уміння віртуозно тасувати колоду і блискавично роздавати карти на бокси гравців – далеко не головні чесноти покерного дилера. Усе це автоматично набувається із практикою. Професійний дилер, хоч і досконало розуміє гру, сідати за стіл в ролі гравця у конкретному закладі йому заборонено.



Покерний дилер. Фото: Getty Images

"Shuffle up and deal"

Новоприбулий дилер сідає за стіл зі "свіжою" колодою карт, подекуди із кількома. Для початку не завадить переконатись, що в обоймі присутні усі 52 карти. Далі дилер ретельно перемішує карти безпосередньо на столі "сорочками" догори, а кожну наступну роздачу супроводжує перетасовуванням. Процедуру потрібно повторити щонайменше чотири рази.

Роздача відбувається за годинниковою стрілкою по одній карті, відлік ведеться від баттона, чи то пак кнопки "дилер". Перед появою на борді кожної наступної спільної карти, дилер зобов’язаний вилучати з гри верхню карту з колоди.

Суддя та математик

У процесі роботи дилеру часто доводиться вирішувати суперечливі ситуації, які виникають через помилки гравців. Мова про набірні ставки, некоректний рейз, слово поза чергою і таке інше. Трапляється, що хибить і сам дилер, скажімо, випадково засвічує карту. В такому разі її вилучають із роздачі.

Робота дилера супроводжується постійними підрахунками. Він повинен контролювати хід торгів, слідкувати за коректним розміром кожної ставки, а за потреби, повинен оголосити її іншому гравцю. Справжньою перевіркою на кваліфікованість дилера є ситуація, коли у роздачі формуються кілька банків. Дилер повинен коректно сформувати сайд-поти, пам’ятаючи, хто із гравців на яку частку претендує.



Покерний дилер. Фото: enhanceyouredge.com

Від гравця до дилера – один крок

Спробувати себе у ролі дилера може кожен. Достатньо озброїтись найпростішим покерним набором і запросити друзів на домашню гру. А от, задля отримання професійного статусу, доведеться закінчити спеціальні курси і отримати сертифікат. На батьківщині покеру у США професійні дилери заробляють близько 15 тисяч доларів на рік, але можуть удвічі, а то і утричі збільшити власний дохід, завдяки щедрим чайовим за кеш-столами.