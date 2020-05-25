Найкраща покеристка в історії повернулась у гру, поки як тренер

Ванесса Селбст дала черговий привід своїм фанатам сподіватись на її повернення за овальні столи. Американка, яка виграла в живих турнірах майже 12 мільйонів доларів, ділиться своїм досвідом в рамках навчальної програми LearnWPT.

Влітку 2017 року Ванеса Селбст оголосила про завершення ігрової кар’єри. Аби не бити байдики, американка спрямувала свої покерні навички та досвід для роботи в інвестиційному фонді. Утім через два роки власниця 3 браслетів WSOP повернулась, щоправда взяла участь лише в одному турнірі. Нагадала про себе американка і вже цього року, натякнувши, що продовжує сумувати за покером.

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Не втрачає Ванесса Селбст зв’язок із улюбленою грою і впродовж карантину. Американка долучилась до освітньої покерної програми LearnWPT, яка дає весь спектр навчального матеріалу для вдосконалення гри. Тренерський досвід за плечами у Ванесси Селбст чималий. Покеристка часто виступала у цій ролі впродовж активної кар’єри.

Тепер американка із високим ігровим інтелектом навчає своїх клієнтів в мережі інтернет. Утім, деякі експерти сходяться на думці, що Ванесса паралельно працює над поверненням оптимальної форми і, ймовірно, після карантину спробує відновити кар’єру.