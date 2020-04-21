Найкращі гравці та грандіозні виграші тижня на PokerMatch

У найбільшому українському покер-румі PokerMatch вийшла на фінішну пряму крута серія нокаут-турнірів PKO PONT із гарантованим призовим фондом 10 000 000 гривень і стало відоме ім'я нового чемпіона топ-турніру PokerMatch Million.

На сьогодні в серії PKO PONT уже зіграно 99 із 129 запланованих титульних турнірів, у яких взяли участь тисячі покеристів. Майже 800 унікальних гравців поповнили свої рахунки призовими, а серед мульти-чемпіонів лідирує Стас "shrekpoker91" Галатенко, який виграв шість турнірів. До речі, Стас уже повторив свій результат минулої серії Turbo PONT і має усі шанси його перевершити!

Читайте також: На PokerMatch стартував відбір на суперсерію хайролерів

Але цього разу його суперники навіть не думають поступатися позиціями без бою, адже гравці vovan1977 и wolfzp мають у своїх активах по п'ять перемог, а по два й більше трофеїв є вже у 18 покеристів! Варто також відзначити чудовий виступ стрімерів PokerMatch Ігоря "netigor" і Степана "solianyk". Вони здобули три та дві золоті фішки PONT відповідно і мають досить непогані шанси на реалізацію своїх лідерських амбіцій.

Дивіться повний список переможців титульних турнірів на офіційному сайті PokerMatch .

Серія вже вийшла на фінішну пряму, і найближчої неділі ми дізнаємося, хто стане найкращим гравцем за підсумками PKO PONT! У заключний день серії, 26 квітня, на покеристів чекає одразу чотири Головні події — з Холдему, Омахи та Китайського покеру. Тому долучайтеся до боротьби та впишіть своє ім'я в сучасну історію українського покеру!



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Тим часом у суботу в українському румі знову з аншлагом пройшов топ-турнір PokerMatch Million. Цього разу гравці зробили 1 059 входів і зібрали призовий фонд у розмірі 1 059 000 гривень, що дозволило розширити зону виплат до 150 місць!

Чемпіонський трофей отримав гравець із ніком romik1725, який зміг обіграти найсильнішого опонента і друга PokerMatch Миколу "kostenberg" Костирко. За підсумками хедз-апу, чемпіон поповнив свій банкрол на 222 390 гривень, а ранер-ап заробив 127 080 гривень за друге місце! Вітаємо!

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримайте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок!