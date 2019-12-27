Найкращі покеристки 2019 року

З кожним роком покер розширює свої гендерні кордони. У 2019 році жінки знову довели, що можуть конкурувати із законодавцями гри.

Крістен Бікнел уперто не бажає прощатись із статусом королеви світового покеру. Звання найкращої за підсумками року канадійка зуміла захистити вдруге поспіль. Більше того, 2019 рік для Бікнел став найбільш плідним у кар’єрі. На "живих" турнірах Крістен заробила майже 2,5 мільйони доларів призових. Свою колекцію трофеїв дівчина поповнила трьома кубками, серед яких титул чемпіонки турніру хайролерів за 25 000 доларів. Завдяки такому прогресу Крістен Бікнел уже увірвалась у топ-3 списку найбільш успішних покеристок усіх часів.

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Гучно заявити про себе на світовій арені не проти і українські дівчата. А найкраще це наразі вдається PokerMatch Pro Ользі Єрмольчевій. Успішна українська покеристка у 2019 році долучилась до тріумфу нашої збірної на Кубку Націй зі спортивного покеру. В Дубліні українська команда оформила звання Чемпіонів Світу, а Ольгу Єрмольчеву визнали найкращим гравцем турніру.



Ольга Єрмольчева. Фото: PokerMatch

Не цураються дівчата штурмувати і Всесвітню серію покеру, яка у 2019 році святкувала свій ювілей. На 50-му WSOP коронували одразу трьох чемпіонок. Канадійка Ту Дао завоювала трофей у турнірі 3 000 доларів Limit Hold'em 6-Handed (133 189 доларів призових). Американка Сюзан Фабер поповнила банківський рахунок на 121 161 доларів, тріумфувавши у турнірі 500 доларів No-Limit Hold'em. А кореянка Чжі Йон Кім підкорила щорічний жіночий турнір з бай-іном 1000 доларів. Чемпіонка примножила власні інвестиції у 167 разів.