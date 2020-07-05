Зірковий американський професіонал Алекс Фоксен тріумфував у двох змаганнях хайролерів і заробив більше 180-ти тисяч доларів.

Найкращий гравець останніх двох років не збирається скидати оберти. Навесні Фоксен отримав другу поспіль нагороду від Global Poker Index. Після цього Алекс уже здобував гучні перемоги. А тепер от тріумфував аж двічі за день.

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Спершу американець виграв Мейн Івент, бай-ін у який коштував 10,3 тисяч доларів. У фінальному хедз-апі Фоксен дуже швидко розібрався з Роберто Романелло. Роберто отримав 107,5 тисяч доларів, а Алекс — понад 163 тисячі "зелених".

А вже за півгодини американець гарантував собі приємний бонус. Він тріумфував у турнірі за тисячу "баксів". У вирішальному поєдинку тет-а-тет з росіянином Артуром Мартіросяном Фоксен зміг відіграти солідне відставання в стеку і оформити перемогу, яка поповнила його рахунок ще 20 тисяч доларів. Мартіросян, до слова, заробив майже 13 тисяч.

Такі переконливі виступи забезпечили Алексові впевнене лідерство в загальному заліку Серії. До її завершення залишилося менше двох тижнів. Фоксен на триста очок випереджає найближчого конкурента і є великим фаворитом у боротьбі за перемогу ще й у загальному заліку.