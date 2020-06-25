Алекс Фоксен, якого двічі поспіль визнавали найкращим покеристом року, за версію Global Poker Index, не розгубив своїх навиків і на карантині.

Зайвою мотивацію нагадати про себе для Алекса, вочевидь, стали успіхи його супутниці життя Крістен Бікнел, яка днями виграла понад 100 тисяч доларів. Тож Фоксену довелося знову доводити, що він найкращий покерист принаймні у себе вдома.

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Зробити це він спробував, тріумфувавши за один день одразу на двох турнірах престижної онлайн-серії High Roller Club. Як не складно здогадатися із назви, вхід у змагання коштував не дешево, тож змагатися Алексу довелося із елітними суперниками. Зокрема, турнір за 5200 доларів зібрав 49 учасників. Ніхто з них утім не зміг стати на шляху Фоксена до перемоги. Цей успіх приніс йому солідні 88 750 доларів призових.

Інший турнір, що його виграв американець був трохи скромнішим – з бай-іном "усього" 1050 доларів. За перемогу тут Фоксен отримав понад 17 тисяч доларів, трохи більше половини з яких дісталися йому за вибивання суперників.

Тож, зважаючи на те, що Фоксен і Бікнел практично зрівнялися за призовими здобутими останнім часом, вдома у них повинно бути усе гаразд.