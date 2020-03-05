Найкращий покерист світу продовжує набивати банкрол

Алекс Фоксен, який два роки поспіль завершив рік на першій сходинці рейтингу GPI, заробив уже майже 1,5 мільйони доларів у 2020-му. Черговий успіх американця – перемога у турнірі хайролерів в Лос-Анджелесі.

Найдорожчий турнір етапу світового покерного туру у США зібрав лише 20 учасників. Воно і не дивно, бай-ін в івент хайролерів обійшовся кожному у 25 000 доларів. Алексу Фоксену, утім, до таких інвестицій не звикати. Американець упевнено пройшов турнірну дистанцію і у хедз-апі розібрався із співвітчизником Джейком Шиндлером.

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Чемпіонові дісталось більше половини призового фонду – майже 250 000 доларів. Його супернику у хедз-апі – майже 160 000. Алекс Фоксен, відтак здолав рубіж у 16,5 мільйонів доларів, які виграв призовими загалом за кар’єру.