Найкращий покерист України дає майстер-клас гри

Бажаєте перевірити свої покерні навички у битві з володарем золотого браслета Світової серії покеру та найуспішнішим покеристом України Євгеном Качаловим? Тоді вам на PokerMatch!

Сьогодні Євген Качалов буде грати онлайн в українському покер-румі за спеціальним буст-столом Безлімітного Холдему з лімітом 10/20 гривень.

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Challenge with Katchalov триватиме з 14:00 до 17:00. Будь-хто зможе спробувати себе у битві з амбасадором PokerMatch та заробити додаткові призові спеціального лідерборду на 10 000 гривень!

Тож займайте місця за столом та спробуйте обіграти зірку світового покеру! Успіхів!