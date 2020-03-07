"Назад у майбутнє": герої культового фільму зустрілися за покерним столом

Головні герої епохальної картини "Назад у майбутнє" Крістофер Ллойд (Док) та Майкл Джей Фокс (Марті) зустрілися на благодійному покерному турнірі.

Фотографію з історичної зустрічі виклав 81-річний Крістофер Ллойд. І підписав:

Мчуся зі швидкістю 88 миль на годину на вечір покеру Майкла Джея Фокса.

Хоча з моменту виходу культової трилогії на великі екрани пройшло уже 35 років (!), "Назад у майбутнє" залишається надзвичайно популярним фентезі. Дока та Марті досі люблять і пам’ятають. Ба більше, одне з опитувань показало, що 71% американців мріє побачити продовження картини.

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Благодійний вечір покеру від Майкла Фокса — це щорічна акція. Усі зібрані кошти організатори передають на вивчення та боротьбу з хворобою Паркінсона.



Док і Марті. Фото: Instagram

Зазначимо, що ось уже майже 30 років виконавець ролі Марті хворіє на Паркінсон. Тож половину свого життя він хоробро бореться з недугом. Не шкодує зусиль та коштів на те, аби допомогти вченим врешті таки винайти спосіб лікування цієї хвороби.